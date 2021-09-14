Таллин, 14 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Министерстве социальных дел Эстонии готовится программа по предотвращению суицидов среди подростков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Других подробностей не приводится.

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Количество попыток самоубийства среди несовершеннолетних Эстонии с 2015 года резко удвоилось. Количество суицидальных попыток среди девочек в два раза превышает количество попыток у мальчиков. Попытки самоубийства совершили до 60% подростков в возрасте до 17 лет.

По мнению детского психиатра Эре Васли, самый лучший вариант, если решение затруднений ребенка будет начинаться дома, просто с выслушивания его проблем: «К сожалению, родители часто плохо переносят проблемы детей, поэтому необходимо находить людей, которые выслушивали бы подростков».

В детскую больницу страны ежемесячно обращаются от 10 до 14 молодых людей, предпринявших попытку суицида. «Это означает, что подростков, испытывающих усталость от жизни, очень много», — считает Васли.

По данным исследования Всемирной Организации Здравоохранения, чаще всего попытки самоубийства совершаются среди молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет.