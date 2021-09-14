Москва, 14 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует 14 сентября. На фоне улучшения эпидемической обстановки российский министр сможет сделать это в очном формате. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Глава МИД РФ Сергей Лавров

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«Российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого в зале Генассамблеи запланировано на 25 сентября», — добавила дипломат.

Кроме того, Лавров также проведёт на её полях (21−27 сентября) целый ряд двусторонних встреч с зарубежными партнёрами.

«Несмотря на нынешнюю турбулентную обстановку в мире, ООН уверенно сохраняет статус безальтернативного форума для сопряжения усилий мирового сообщества по нейтрализации актуальных угроз благосостоянию человечества», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в ходе 76-й сессии ГА ООН Россия будет традиционно руководствоваться необходимостью укрепления центральной координирующей роли организации в мировых делах.

Как сообщало ИА REGNUM, 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 14 сентября в Нью-Йорке.