Москва, 14 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Российский гражданин Александр Франчетти, задержанный в аэропорту Праги по запросу Украины, доставлен в суд. Об этом сообщает 14 сентября портал UrduPoint.

Hynek Moravec Посольство Украины. Прага

Суд рассмотрит вопрос о предварительном заключении Франчетти. Мужчину доставили в здание вооруженные полицейские в масках, затем его провели в зал заседаний.

В зал не пустили ни журналистов, ни приехавшую на суд дочь российского гражданина. Чешский адвокат Франчетти отказался общаться с прессой.

Дочь арестованного Диа Франчетти заявила, что на заседании не будет решаться вопрос о его выдаче Украине. Суд примет решение о том, отпустить ли мужчину на волю или задержать на какое-то время, говорится в сообщении телеканала RT в телеграм-канале.

Диа Франчетти рассказала, что её отца содержат в хороших условиях и хорошо кормят, всем необходимым он обеспечен.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины намерены судить российского гражданина Франчетти за участие в событиях «крымской весны».

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