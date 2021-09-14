Брест, Белоруссия, 14 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Свыше 350 военнослужащих десантных войск России и Белоруссии выполнили десантирование из 20 самолётов Ил-76МД на полигоне Брестский в рамках совместных учений «Запад-2021». Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Василий Иванов ИА REGNUM На учениях «Запад-2021»

«Всего из 20 самолётов Ил-76МД десантировались более 350 российских и белорусских десантников, а также около 30 единиц техники», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после десанта военнослужащие России и Белоруссии выдвинулись на указанный рубеж, где успешно воспрепятствовали выдвижению резервов условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе батальонного тактического учения специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) проведут учения по подавлению бортовых комплексов навигации и управления беспилотников условного противника на полигоне Прудбой в Волгоградской области.