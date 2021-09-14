Ереван, 14 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 5067 исследований на коронавирус, из которых 657 дали положительный результат. Об этом 14 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 249 803 носителя коронавируса. Из них 233 521 справился с инфекцией, в том числе 416 — за последние сутки. Умерли в республике 6209 пациентов с COVID-19, из которых 16 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4178 тестов на коронавирус 296 были с положительным результатом. 577 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 17 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Армении непривитых госчиновников, а также работников ряда сфер обязали дважды в месяц предъявлять работодателю справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Исследования они должны оплачивать самостоятельно.