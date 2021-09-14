Тверь, 14 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Планы по реализации национального проекта «Экология» в Тверской области обсуждались 14 сентября на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Для Тверской области реализация национального проекта «Экология» имеет принципиальное значение. В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств — лесов, озер и рек за счет комплексной работы по лесовосстановлению, зарыблению, расчистке водных объектов. Также реализация нацпроекта — это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — отметил Игорь Руденя.

На заседании губернатор рассказал о планах по реализации в Тверской области проекта по созданию карбоновых полигонов, подразумевающих развитие экосистем для поглощения углерода. Игорь Руденя отметил, что это позволит компенсировать выбросы от промышленных объектов, вовлечь в хозяйственный оборот незадействованные территории, создать новые рабочие места, обеспечить доходную базу, модернизировать систему лесовосстановления в регионе.

Также в Тверской области планируют реализовать проект по восстановлению болот. В регионе намерены привлечь инвесторов на добычу торфа и последующее обводнение болот.

Всего в Тверской области реализуются пять региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология»: «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая страна», «Оздоровление Волги».

В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» ведется расчистка русел рек. К 2024 году планируется привести в порядок русла на протяжении 33 км. В том числе, в план вошли озеро Селигер и река Кашинка — здесь расчистка ведется с опережением графика. Проекту «Сохранение лесов» предусматривает полное восстановление к 2024 году вырубленных и погибших лесных насаждений. Отметим, что по итогам 9 месяцев 2021 года Тверская область вышла на первое место по лесовосстановлению. Всего с начала года в регионе оно проведено на более 12,7 тыс. га. Также ведется оснащение специализированных организаций лесопожарной и лесохозяйственной техникой. В 2019—2021 годах закуплено 353 машины.

По проекту «Комплексная система обращения с ТКО» к 2030 году доля отходов, отправленных на утилизацию, должна достигать 49%, на обработку — 100%. Реализация проекта включает создание экотехнопарка, комплексов сортировки и мусороперегрузочных станций, развитие системы раздельного сбора мусора, внедрение системы «Кадастр отходов» для контроля за обращением с ТКО. В Тверской области принят и действует региональный закон о запрете ввоза мусора на территорию Верхневолжья из других субъектов РФ. Также устанавливается контроль за перевозками мусора, увеличиваются штрафы за нарушения, активно идет обновление контейнерного парка в муниципалитетах региона. Ликвидация свалок, в том числе несанкционированных объектов, ведется по проекту «Чистая страна». Крупные рекультивируемые свалки ТКО — в Кимрах, Нелидово, на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. В рамках проекта «Оздоровление Волги» ведется реконструкция очистных сооружений в Твери, Конаково, Торжке, селе Городня и поселке Радченко Калининского района, селе Застолобье Рамешковского района. В Старице заявлено строительство очистных сооружений. Результатом должно стать сокращение сбросов загрязненных сточных вод в Волгу на 62,3 млн кубометров ежегодно.