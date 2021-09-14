Загреб, 14 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Согласно меморандуму о взаимопонимании между Хорватией, членами еврозоны и Европейской комиссией о начале чеканки монет евро и подготовительных мероприятиях перед началом производства, Хорватия может чеканить тестовые монеты, говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Соглашение регулирует вопросы, связанные с подготовительными мероприятиями к введению евро, которые включают производство определенного количества тестовых монет евро.

Меморандум о взаимопонимании подписали исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, комиссар по экономике Паоло Джентилони, президент Еврогруппы Пашал Донохо и председатель Национального банка Хорватии Борис Вуйчич.

Он также может начаться с выполнения технической подготовки для общей стороны монет евро, подготовки производственного предприятия к производству, закупки штамповочных пластин. Наконец, он может приступить к изготовлению образцов для испытаний и их изготовлению.