Киев, , 15:11 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации, который займет как минимум несколько месяцев.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сегодня, 14 сентября, заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Зеркаль сослалась на заявление госсекретаря федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреаса Файхта. Она отметила, что начало работы «СП-2» без разрешений приведет к применению санкций к нему.

Также представитель Киева заявила, что получение отдельных разрешений, в частности, сертификата безопасности независимого международного сертификатора, может вообще занять до года.

ИА REGNUM напоминает, что по предварительным данным, поставки газа по"Северному потоку — 2» начнутся 1 октября, а в полноценную в эксплуатацию трубопровод будет запущен до конца нынешнего года.