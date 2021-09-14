Киев, 14 сентября 2021, 15:11 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации, который займет как минимум несколько месяцев.
Об этом сегодня, 14 сентября, заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
Зеркаль сослалась на заявление госсекретаря федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреаса Файхта. Она отметила, что начало работы «СП-2» без разрешений приведет к применению санкций к нему.
Также представитель Киева заявила, что получение отдельных разрешений, в частности, сертификата безопасности независимого международного сертификатора, может вообще занять до года.
ИА REGNUM напоминает, что по предварительным данным, поставки газа по"Северному потоку — 2» начнутся 1 октября, а в полноценную в эксплуатацию трубопровод будет запущен до конца нынешнего года.