Каменск-Уральский, Свердловская область, 14 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Бывшего главного врача детской городской больницы Каменска-Уральского (Свердловская область) Сергея Гультяева признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

За получение взятки в 750 тыс. рублей Гультяеву выписали штраф в 2,4 млн рублей. Такое решение вынес Синарский районный суд. Кроме того, врач теперь не сможет занимать посты на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

По версии следствия, взятку Гультяеву давали для того, чтобы он способствовал заключению договоров на поставку медицинской техники и мебели в больницу.

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