Симферополь, 14 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Заполнение водохранилищ естественного стока в Крыму составляет 50,5% или 128 млн кубометров воды по данным на 13 сентября. Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Симферопольское водохранилище заполнено более чем на треть (более 32%); Аянское — более 84%; Партизанское — более 55%; Чернореченское — более 71%; Изобильненское — более 45%», — уточнил Аксёнов.

Общий объем запасов воды в водохранилищах Крыма, включая наливные, составляет почти 152 млн кубометров, написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма анонсировал строительство новых водохранилищ в Симферополе и Алуште.