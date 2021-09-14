Москва, 14 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Сегрегацией назвал лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов решение Минфина давать инфраструктурные бюджетные кредиты только крупным городским агломерациям, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

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«Решение чиновников инвестировать средства в развитие инфраструктуры только крупных городских агломераций и самых благополучных регионов — это самая настоящая сегрегация. Члены правительства, которые принимают это решения, делают из жителей глубинки людей второго сорта и обрекают их на нищету. Это уже не управленческая ошибка и не просчёт, это самое настоящее преступление, за которое надо привлекать к ответственности», — заявил Миронов.

По его мнению, перекос территориального развития в пользу агломераций грозит России вымиранием. Депутат напомнил, что инфраструктурные кредиты регионам, анонсированные президентом РФ, были призваны повышать уровень жизни в глубинке и доводить его до уровня жизни в развитых центрах.

«Но в правительстве перевернули все с ног на голову. После пандемии и удалёнки весь цивилизованный мир покидает большие города. 70% российских семей хотят жить в своём доме. И только у лоббистов ипотечной мафии в Минфине «свой особый путь», то есть прямая выгода от насильственной урбанизации», — рассуждает парламентарий.

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