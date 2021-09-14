Москва, 14 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Есть вероятность, что российская туристическая отрасль по итогам 2022 года покажет более высокие результаты, чем в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Прогнозы по мировой туристской индустрии свидетельствуют о том, что, скорее всего, восстановление туризма произойдет не ранее 2023 года при условии, что не возникнет никаких новых форс-мажорных ситуаций и локдаунов, — сказала Зайцева. — Думаю, что и для российского туризма это тоже более реалистичный сценарий в условиях, когда будут открыты границы и не будет каких-либо существенных ограничений как с выездом из России, так и с въездом в другие страны. Если же границы будут снова частично закрыты и для жителей РФ продолжит действовать программа стимулирования внутреннего туризма на основе кэшбэка как на летний, так и на зимний период, то возможно, что туризм в РФ по итогам 2022 года покажет более высокие результаты, чем в 2019 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что основным сдерживающим фактором для российского туризма станет усиление конкуренции со стороны других стран.