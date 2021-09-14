Москва, 14 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Основным сдерживающим фактором для российского туризма станет усиление конкуренции за российских туристов со стороны других стран. Об этом 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Pixel2013 Туризм

«Основным сдерживающим фактором для российского туризма станет усиление конкуренции за российских туристов со стороны других стран. В том числе традиционно Турции и Египта, — сказала Зайцева. — В этих и других странах реализуются различные меры государственной поддержки, направленные на привлечение иностранных туристов. Так, в Египте реализуется программа предоставления льгот предприятиям, оказывающим услуги перевозки или размещения туристов. Причем эта программа распространяется и на иностранные компании. Например, до апреля 2022 года для зарубежных, в том числе и российских, авиакомпаний снижены цены авиатопливо и обслуживание в аэропортах самолетов».

Все эти меры, как пояснила Зайцева, направлены на снижение стоимости туров в эту страну при одновременном обеспечении высокого уровня качества услуг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какую динамику покажет туристический сектор РФ в оставшиеся пять месяцев 2021 года.