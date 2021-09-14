Тбилиси, 14 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры Грузии начали проверять сообщения о том, что были обнародованы материалы о скрытой слежке за рядом граждан страны. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из кф «Тотальная слежка» реж Клод Зиди. 1991. Франция Слежка

«Прокуратура начала расследование в связи с распространенной в медиа информацией о скрытых записях по факту нарушения тайны частной коммуникации с признаками преступления, что предусматривают 1-я и 2-я части статьи 158 УК Грузии», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали всех, кто получил записи слежки, сотрудничать с правоохранителями. Кроме того, сотрудники прокуратуры призвали воздержаться от публикации этих материалов.

Стоит отметить, что ранее в интернет было выложено большое количество аудиозаписей, на которых якобы записаны личные разговоры грузинских политиков, священнослужителей и журналистов. На оппозиционном телеканале «Формула» сообщили, что им материалы якобы передал бывший сотрудник Службы государственной безопасности Грузии. На канале уже опубликовали запись, где митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николай (Пачуашвили) якобы обговаривает с гражданкой России сделку о передаче ей информации.