Москва, 14 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В России часть краткосрочных депозитов и счетов до востребования перейдет в форму цифрового рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор РЭШ, директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов, отвечая на вопрос о том, сможет ли цифровой рубль качественно изменить ситуацию на российском финансовом рынке и в целом в экономике РФ.

Cbr.ru Цифровой рубль

«По нашим исследованиям, это не вполне очевидно, — сказал Шибанов. — В России эффективно используются многие финтех-инструменты, включая платежи смартфонами, поэтому введение нового типа рубля важно для широты предоставляемых типов рубля, но не сможет полностью изменить платёжную среду. Чем больше удобных инструментов, тем выше конкуренция и ниже издержки для конечного пользователя. Введение Системы быстрых платежей помогло части жителей РФ перечислять деньги через этот канал взаимодействия. Вероятно, и цифровой рубль будет расширять возможности».

По словам Шибанова, экономический эффект, скорее всего, не будет большим в начале использования цифрового рубля, но будет расти постепенно.

«Важно понимать, что цифровой рубль — это фактически счёт в Банке России, который не платит процентов, привязан к пользователю, но при этом не может быть утерян. Поэтому сохранность цифрового рубля выше, чем у наличных и электронных рублей. Вероятно, часть наличных, краткосрочных депозитов и счетов до востребования перейдёт в форму цифрового рубля. При этом ожидать, что это будет существенная часть 13 с лишним триллионов рублей наличных, пока не приходится. Наличные предлагают почти полную анонимность операций и возможность расплачиваться почти везде в России», — заявил Шибанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что разрабатываемый Банком России проект цифрового рубля не оставляет легального поля для криптовалют в качестве средства платежа.