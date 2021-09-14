Москва, 14 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день суть конфликта, произошедшего между Антоном Деминым и «Яндексом», до конца неясна, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна «Яндекс. Такси»

«Есть несколько версий, озвучиваемых различными источниками. По одним сведениям, в процессе поездки у него возник конфликт с водителем такси из-за его же вопросов, касающихся отчислений водителями комиссии компаниям-агрегаторам.

По другим, Демин спешил и, не дождавшись своего такси, сел в первую попавшуюся машину, а когда водитель понял, что везет «не того» пассажира, которого ждал, попросил его выйти, что кончилось потасовкой, попытками лечь на капот движущегося автомобиля и последующими обвинениями истца в покушении на убийство.

Все произошедшее Антон Демин оценил сначала в 500 млн рублей, но позднее увеличил требования к ответчику до 3 трлн рублей. По мнению истца, компания «Яндекс» и так неплохо зарабатывает, так что вполне может позволить себе оплатить такой каприз пассажира.

Чтобы был понятен масштаб требований Антона Демина, вот пара цифр: весь ВВП России сейчас составляет порядка 107 трлн рублей. То есть его требования — это примерно 3% от ВВП страны, или 16% от доходов всего бюджета Российской Федерации, которые были запланированы на этот год в размере 18,8 трлн рублей.

Выручка «Яндекса» за 2020 год составила 218,3 млрд рублей, а чистая прибыль была равна 24,1 млрд рублей. То есть Демин надеется получить с «Яндекса» примерно 125 его годовых прибылей, или 14 годовых выручек.

Понятно, что никакой суд, будучи в здравом уме, такой иск рассматривать не будет. Тем более что доказать факт попытки умышленного убийства (Демин сам запрыгнул на капот такси) будет практически невозможно.

В самом для Демина лучшем случае дело закончится административным взысканием и штрафом. Да и то, если удастся доказать вину водителя в произошедшем конфликте. А то ведь в ходе разбирательства дело может обернуться и против пассажира», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из российских компаний потребовала с ООО «Яндекс» и его владельцев, включая основного собственника — нидерландскую компанию «Яндекс Б. В», 3 трлн рублей.

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