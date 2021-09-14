Джакарта, 14 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Министр образования, культуры, исследований и технологий Индонезии Надием Макарим заявил, что в настоящее время 108 тысяч школ перешли на очное обучение, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Embassy, Jakarta Индонезийские школьники

На очное обучение перешли 47% средних школ и 43% начальных школ.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил всем главам регионов ускорить процесс вакцинации против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 4128 новых случаев заражения коронавирусом.