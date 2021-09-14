Калуга, 14 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В России с 14 сентября стартовала осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников, которая продлится до 17 декабря. За три месяца юные слушатели узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для инвестиций, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

Фото пресс-службы Банка России по Калужской области Урок финансовой грамотности в школе

Принять участие в онлайн-уроках могут все желающие, любое учебное заведение Калужской области (школы, колледжи, техникумы, интернаты), где есть интернет и оборудование для трансляции. По каждой теме уроки запланированы на разное время, чтобы школа могла выбрать удобный график и составить для себя расписание. Трансляции идут ежедневно по будням. Выбрать темы занятий, посмотреть расписание уроков и узнать, как подключиться к эфирам, можно на сайте проекта.

«На онлайн-уроках мы стараемся сформировать у слушателей ответственное отношение к финансам, это поможет им не растеряться и находить правильные решения даже в самых сложных финансовых ситуациях. Профессионалы финансового рынка в интерактивном режиме проводят для ребят различные тесты, предлагают решить задачи, найти выходы в смоделированной ситуации, разбирают вместе возможные ошибки. Также на уроках можно самим задавать вопросы в чате, и спикеры сразу же на них ответят», — отметила Лариса Захарова.

Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности четвертый год. Интерес к занятиям со стороны учебных заведений Калужской области постоянно растет. В весеннюю сессию в 2021 году в школах Калужской области было отмечено около 30 тысяч просмотров онлайн-уроков. К проекту подключились почти все калужские школы и техникумы — 290 учебных заведений.