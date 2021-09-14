Енисейский район, Красноярский край, 14 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверку по факту гибели молоди рыбы в районе деревни Паршино Енисейского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в прокуратуре Красноярского края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей

Информация об инциденте появились в интернете. В соцсетях сообщалось о гибели молоди осетра сибирского в районе деревни Паршино.

В проверке принимают участие сотрудники Росприроднадзора, Росрыболовства и другие специалисты.

«В настоящее время в ходе осмотра береговой полосы реки Енисей специалистами Енисейского территориального управления Росрыболовства в районе деревни Паршино погибшая молодь осетра сибирского не обнаружена», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Будет дана оценка действиям ответственных лиц при определении места для выпуска молоди. Также проверка покажет, соблюдались ли при выпуске все необходимые процедуры.

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