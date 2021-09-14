Коломна, Московская область, 14 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Младший медицинский персонал Коломенского перинатального центра в Подмосковье жалуется на тяжелые условия труда и низкую заработную плату. Видео с заявлением работников медицинского учреждения опубликовал телеграм-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Как отмечает канал, работники попросили поднять им заработную плату, поскольку больница отчиталась перед Минздравом о повышении ставки в 1,9 раза. Однако начальство якобы отказалось выполнять просьбу медсестер.

«Руководство роддома отреагировало резко: никаких денег, увольняйтесь либо уходите в уборщицы или санитарки. Младшие медсёстры с профильным образованием на понижение не согласны. Они планируют обратиться в прокуратуру и Росздравнадзор и требовать признать сокращение незаконным», — пишет Mash.

К публикации также добавлено видео с работниками перинатального центра Коломны, где они рассказывают о тяжелых условиях труда и низкой заработной плате.

«Первое сокращение у нас было 7 сентября 2019 года. От 56 младших медсестер у нас осталось 28. Естественно, работа легла на оставшихся. Зарплата не была увеличена. Потом было сокращение в январе 2021 года. От 28 человек осталось 22 человека. Как сказало наше руководство: раз справились с первым сокращением, справитесь со вторым», — рассказала младшая медсестра Наталья Кондрашкина.