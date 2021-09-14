Тюмень, 14 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 222 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 225 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 сентября коронавирусом заразились 58 140 человек, выздоровели 50 983 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 14 сентября в регионе скончались пациентов с COVID-19 (на 27 человек больше, чем днём ранее).