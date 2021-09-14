Архангельск, 14 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 260 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 216 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус

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Лидеры по суточному приросту заболевших — Архангельск (+92), Плесецкий район (+24) и Котлас (+19).

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено более 85 тысяч заболевших, инфекцию перенесли почти 78 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 17 837 случаев COVID-19.