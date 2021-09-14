Сеул, 14 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Южная Корея и Австралия должны укрепить стратегическое взаимодействие в различных областях, включая борьбу с инфекционными заболеваниями и изменением климата. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с главой МИД Австралии Мэрисой Пейн и министром обороны Питером Даттоном, состоявшейся 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Напомним, что представители Австралии прибыли в Сеул для участия во встрече глав внешнеполитического и оборонного ведомств Южной Кореи и Австралии в формате «2+2».

Южнокорейский лидер отметил, что визит министров в Сеул демонстрирует твёрдую приверженность Австралии дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон договорились вывести двусторонние отношения на уровень «всеобъемлющего стратегического партнёрства».