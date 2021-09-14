Бишкек, 14 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года киргизстанские фермеры и аграрии получили в лизинг 312 единиц сельхозтехники на общую сумму около 797 млн сомов (около 687 млн рублей). Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Киргизии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тракторы

Всего же с 2011 года в лизинг киргизским сельхозпроизводителям передано 3 593 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму более 5 млрд 832 млн сомов (5 млрд 26 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в первой половине 2021 года жители Киргизии набрали микрокредитов на 17,7 млрд сомов (15,4 млрд рублей). Треть от этой суммы они направили на развитие сельского хозяйства.

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