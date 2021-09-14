Киев, 14 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Украинская граница абсолютно уязвима для диверсионных групп и мигрантов, которых могут направить белорусские власти. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью британской газете The Independent, опубликованном 14 сентября.

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Он посетовал, что из-за недостаточных вложений в укрепление границы Киев сейчас сталкивается с проблемой. Страна оказалась не защищена, при этом Россия и Белоруссия укрепляют свои связи.

«Теперь мы видим, что она абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать к нам [президент Белоруссии Александр] Лукашенко», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, Кулеба также заявил, что Украину нужно уметь превращать в гибкое военное государство «по типу Израиля».

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