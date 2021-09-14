Подгорица, 14 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. К началу сентября Черногория уже получила доходы от туризма, запланированные в бюджете на весь 2021 год, заявил министр экономического развития Яков Милатович. Он написал в Twitter, что за четыре месяца, с 1 мая по 31 августа, в Черногорию прибыло 2,3 миллиона иностранцев, что в пять раз больше, чем в 2020 году.

Пляж

Он отметил, что в марте, когда проект бюджета передали парламенту, мало кто верил, что туристический сезон может быть таким.

«Напомню, в 2019 году, который был рекордным, Черногория заработала от туризма 1,1 миллиарда евро, а в прошлом году только 144 миллиона, что на 87% меньше, чем в 2019 году! Бюджет этого года был запланирован от 660 до 710 миллионов. евро (т.е. 60−65% доходов с 2019 года) «, — написал Милатович в Twitter.