Законопроект об обнулении процентов по кредитам готовится в Госдуме
Москва, 14 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Законопроект о списании процентов по потребительским кредитам намерены внести в Госдуму в ближайшее время депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
Проценты предлагается «простить» не для всех кредитов, речь идет о займах, которые люди брали во время пандемии коронавируса.
«Люди брали кредиты от безысходности, а банкиры, микрофинансовые организации и коллекторы стали на этом наживаться и давить людей огромными процентами. В этой ситуации государство должно протянуть людям руку помощи и сделать всё, чтобы обнулить все долги по процентам», — рассуждает Миронов.
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