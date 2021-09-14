Москва, 14 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Законопроект о списании процентов по потребительским кредитам намерены внести в Госдуму в ближайшее время депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Проценты предлагается «простить» не для всех кредитов, речь идет о займах, которые люди брали во время пандемии коронавируса.

«Люди брали кредиты от безысходности, а банкиры, микрофинансовые организации и коллекторы стали на этом наживаться и давить людей огромными процентами. В этой ситуации государство должно протянуть людям руку помощи и сделать всё, чтобы обнулить все долги по процентам», — рассуждает Миронов.

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