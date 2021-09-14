* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 14 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В городе Кандагаре — столице одноимённой провинции на юге Афганистана — тысячи граждан вышли на улицы в знак протеста против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с призывом не выгонять из их домов. Об этом 14 сентября сообщил бывший правительственный чиновник в Афганистане, передаёт новостной сайт Elbalad.

Elbalad.news Акция протеста в Кандагаре

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Он заявил, что боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали жителям армейского гарнизона, расположенного между первым и 13-м районами Кандагара, покинуть свои дома в течение трёх дней. Без жилья должны будут остаться три тысячи семей. В этом жилом комплексе радикалы планируют разместить свои подразделения.

Уточняется, что протестующие собрались перед домом губернатора в Кандагаре. На кадрах, транслируемых местными СМИ, видно, как толпы людей блокируют городские дороги.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа власть в Афганистане захватили представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Созданное ими новое правительство мировое сообщество признавать отказывается.