Красногорск, 14 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске открылась новая поликлиника, сообщил 14 сентября глава округа Алексей Спасский в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая поликлиника

Поликлиника появилась в новом микрорайоне Изумрудные холмы. Медицинское учреждение начало работу сегодня.

В новой поликлинике приём посетителей будут проводить детское и взрослое отделения. Медучреждение рассчитано на 413 посещений в смену. Кроме терапии и педиатрии, оказывать помощь будут врачи-специалисты.

Поликлиника оснащена рентгеном, флюорографом, маммографом, дентальным рентгенаппартом, УЗИ. Будут работать дневной стационал, отделение физиотерапии и ЛФК, а также стоматология.