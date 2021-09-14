Берлин, 14 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В сети появилось видео, где электрокроссовер BMW iX самостоятельно паркуется и ищет зарядную станцию, а также мойку. Ролик с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Bmwgroup.com BMW iX

В ролике продемонстрирована поездка молодой пары в торговый центр. Однако водитель не паркует свой автомобиль — это делает система автопилотирования. После того, как пассажиры вышли за покупками, авто самостоятельно едет на электрозаправку, где подключается к автоматическому зарядному устройству.

Далее машина едет на автомойку. Таким образом, к возвращению автовладельцев на стоянку машина уже готова к эксплуатации.

«Какой удобный мир у нас будет в будущем», — говорится в сообщении под видеороликом.

Ранее BMW представила электромобиль i Vision Circular, полностью созданный из вторсырья. Эту машину впоследствии можно снова переработать.

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