Москва, 14 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Доля «Яндекса» в российском поисковом рынке достигает 60%. Компания демонстрирует незыблемые позиции в онлайн-бизнесе и не подпускает к своему пьедесталу Google, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Golovinskiy.mos.ru «Яндекс.Такси»

«Вполне очевидно, что большинство российских граждан гордятся, что более 20 лет назад российский стартап оказался настолько успешным, что позволил «Яндексу» войти в топ ведущих мировых интернет-гигантов. Однако де-юре «Яндекс» не является российской компанией, его штаб-квартира расположена в Нидерландах.

Это позволяет вести свой бизнес в России через нидерландскую компанию и даже возражать на претензии ФАС по предоставлению возможностей в поисковой выдаче другим онлайн-компаниям.

Нидерланды, как и другие страны НАТО в ЕС, не пылают особой любовью к России. В этой связи выдаваемый контент в новостях, выдаче и сервисе «Яндекс Дзен» требует особого мониторинга. По отзывам пользователей, оставленных на трастовых ресурсах, низкокачественный и даже вредоносный контент становится все заметнее.

В мае 2021 года Россия денонсировала соглашение о запрете двойного налогообложения с Нидерландами. Событие было ожидаемым. В этой стране налоговые ставки значительно ниже, чем в России.

Этическая сторона бизнеса здесь остается на совести акционеров и мажоритарных владельцев «Яндекса». Однако полное отсутствие политкорректности налицо: уместно ли кормить и устремлять огромные денежные потоки из России в Нидерланды?

«Яндекс» активно развивает сервисы агрегатора такси, доставки еды и продуктов питания. Российским регулирующим органам, особенно государственной инспекции труда, следовало бы давно проанализировать, сколько длится трудовой день у курьеров и таксистов.

По отзывам курьеров, которые многие слышали и читали в онлайн, чтобы свести концы с концами, «отбить» свои расходы и что-то заработать из-за очень высокой комиссии «Яндекса», им приходится работать по 10−12 часов в день.

Тревожит и тот факт, что сервисы доставки и частично такси максимально привлекают мигрантов в свою работу. Низкие заработки, конечно, есть и в других отраслях, но именно здесь создается целая индустрия, в которой нет коренных российских граждан. По сути, сегодня по всей России создаются мигрантские отрасли без российских граждан.

На каких условиях «Яндекс» нанимает иностранцев и выплачиваются ли налоги с их зарплаты в российские внебюджетные фонды — очень большой вопрос. Сегодня статистика преступлений мигрантов в крупных городах России резко пошла вверх.

Очевидно, что и «Яндексу» нужно нести коллективную ответственность за преступления, если они будут совершены нанятыми иностранными работниками», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2021 года арбитраж Москвы рассмотрит громкое дело с участием «Яндекса», ещё весной ставшего фигурантом антимонопольного расследования.

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