Киев, , 14:42 — REGNUM Плана трансформации Украины, который украинский президент Владимир Зеленский анонсировал во время своего визита в США, нет в офисе украинского президента. Об этом 14 сентября сообщается в ответе офиса президента страны на информационный запрос агентства «Украинские новости».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На ваш запрос с просьбой предоставить копию плана трансформации Украины сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует», — говорится в ответе офиса Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября украинский президент Зеленский представил в США план трансформации страны, который он назвал инструментом для развития стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами в экономике, содержащим более 80 экономических и инвестиционных проектов на общую сумму $277 млрд. Финансирование предполагалось за счет государственного бюджета Украины и путём привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.