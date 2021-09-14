Москва, 14 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Московское «Динамо» не получало официальных предложений по полузащитнику Арсену Захаряну. Об этом 14 сентября заявил гендиректор клуба Павел Пивоваров.

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«На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Он добавил, что это не исключает интереса к Захаряну со стороны зарубежных клубов. В команде знают об этом интересе и относятся к нему с пониманием.

Ранее комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» о трансфере Захаряна.