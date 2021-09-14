Москва, 14 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Ещё 9 млн рублей должен уплатить мессенджер Telegram в качестве штрафа за отказ удалить запрещённую информацию. Такое решение вынес мировой судья, сообщили 14 сентября в Таганском суде Москвы.

Fas.gov.ru Штраф

В отношении мессенджера составили протоколы о нарушении порядка ограничения доступа к информации по ч. 2 и 4 статьи 13.41 КоАП. Речь идёт в том числе о призывах к участию в массовых акциях, которые проводились с нарушениями. Призывы распространялись и на несовершеннолетних пользователей.

«Назначено наказание в виде административных штрафов, всего по двум делам, в размере 9 миллионов рублей», — сказали в пресс-службе РИА Новости.

В общей сложности суды оштрафовали Telegram на 35 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за те же нарушения оштрафованы соцсети Facebook и Twitter — на 21 млн и на 5 млн рублей соответственно.

Читайте также: Московский суд оштрафовал Facebook на 21 млн рублей