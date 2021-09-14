Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана
Москва, 14 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Ситуацию в Афганистане обсудил президент России Владимир Путин со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Кремля.
Kremlin.ru
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого была обсуждена ситуация в Афганистане», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что главы двух государств также условились о дальнейших личных контактах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из БелоруссииАлександром Лукашенко.