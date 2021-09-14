Бишкек, 14 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Цена на уголь с крупнейшего киргизского месторождения «Кара-Кече» останется на прежнем уровне для бюджетных организаций Киргизии. Об этом заявил директор ГП «Кыргызкомур» («Киргизуголь») Мирлан Жакыпов на пресс-конференции сегодня, 14 сентября.

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По его словам, расценки на отгружаемый на разрезе уголь решили оставить те же, что были в 2020 году — 1 330 сомов (1 140 рублей) за тонну.

Также глава госпредприятия отметил, что уголь с месторождения «Кара-Кече» начнут продавать населению только с начала октября, поскольку из-за внутренних проблем возникла задержка с выполнением плана по его отгрузке войсковым частям и госорганизациям.

Жакыпов призвал граждан не поддаваться ажиотажу и не покупать уголь у перекупщиков.

«Информация о том, что угля на «Кара-Кече» нет, не соответствует действительности. Его хватит всем», — подчеркнул он.