Таллин, 14 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Трудоемкий процесс, старение населения и непростые погодные условия делают все, чтобы традиционное многовековое занятие жителей Причудья (эстонский берег Чудского озера) по выращиванию причудского лука сошло на нет. Об этом сообщил эстонский портал ERR в своем репортаже.

Лук

«Наш регион больше не производит так много лука. Раньше вся Эстония покупала его у нас. Если 50−60 лет назад в регионе выращивали примерно 500 тонн лука, то сейчас крупные производители выращивают от трех до пяти тонн, не больше», — сказал местный фермер Константин Авво.

По его словам, земледельцу-одиночке нелегко выращивать тонны лука на грядках, потому что это сложная и многоэтапная ручная работа, в которой от трактора пользы мало. А местной молодежи становится все меньше.

«Молодежь уезжает, так как школы закрывают. В Алатскиви закрыли гимназическую ступень. Школу Калласте закрыли. Молодежь уезжает, преемников нет. Некоторым людям, которые выращивают лук, по 80 лет и больше. Представьте, сколько они могут вырастить?», — пояснил хозяин хутора.

Влияют на урожай и погодные условия. В нынешнем году жара привела к тому, что урожай был небольшим, а головки лука — маленькими по размеру.

Причудский лук раньше был известен и за пределами Причудья. Его покупали не только на рынках Тарту и Таллина, но и в Санкт-Петербурге, Пскове и Ленинградской области. Теперь из-за появления государственной границы массовый вывоз причудесного лука в соседнюю Россию практически невозможен.

Родина причудского лука — Россия, Пензенская область, откуда он был завезен в Эстонию предками причудцев примерно в середине XIX-го века. Прародителем этого лука является сорт «Бессоновский» (по названию одной из деревень в Пензенском крае). Именно этот сорт лука хорошо адаптировался к почве и климату Чудского побережья.

В причудском луке много полезных веществ, витамина С, он пригоден для выращивания на перо, красив и приятен на вкус.