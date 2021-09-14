Бишкек, 14 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Власти Киргизии намерены поднять тарифы на электроэнергию, отопление и горячую воду с октября 2021 года. Об этом заявил замминистра энергетики и промышленности Тилек Айталиев на пресс-конференции сегодня, 14 сентября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Счетчик электричества

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По его словам, проект об изменении среднесрочной политики по энергоносителям уже находится на рассмотрении в администрации президента и правительстве.

«Если документ вступит в силу в начале октября, то счета за электричество, горячую воду и центральное отопление за октябрь будут подсчитаны уже по новым тарифам», — сказал высокопоставленный чиновник.

Отметим, что тарифы на электроэнергию для населения Киргизии пока остаются прежними.

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