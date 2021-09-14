Минск, 14 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Особым содержанием наполнил категорию патриотизма Александр Лукашенко 14 сентября, когда «заострил внимание на личности Владимира Ивановича Слободчикова, который удостоен звания народного художника Белоруссии». Об этом сообщает пресс-служба руководителя постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Удивительный человек, через творчество которого красной нитью проходит любовь к своей Родине, гордость за достижения прошлого и настоящего, память о трагических и героических страницах нашей истории, восхищение подвигами и героизмом соотечественников. Реалист. Это и есть патриотизм. Это и есть пример той самой борьбы за сохранение наших национальных ценностей, которыми все мы, белорусы, сегодня особенно дорожим», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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Лукашенко поздравил народ с «наступающим великим праздником — Днем народного единства» сказано в официальном сообщении. В зачитанной речи он отметил: «Как говорили наши мудрые предки, земля народом сильна. И Белоруссия не раз подтверждала эту мудрость в своей истории. Чтобы оставить будущим поколениям память о своем историческом опыте, мы воплощаем ее в государственных праздниках. В таких, которые напоминают о великой ценности мира на родной земле, независимости страны и сплоченности нашей нации».

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