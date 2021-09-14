Омск, 14 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Мэр Омска Оксана Фадина подписала постановление о старте отопительного сезона, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Согласно постановлению, отопительный сезон в Омске начнётся с 16 сентября. Первыми к теплу будут подключены объекты социальной сферы, затем начнётся подключение жилого фонда, офисных зданий, торговых центров и прочих потребителей.

По данным мэрии, на сегодняшний день в Омске централизованное теплоснабжение готовы получить 5754 многоквартирных дома и 727 объектов социальной сферы.

«Столь ранний запуск отопления связан с грядущим похолоданием», — объяснили городские власти.

По информации синоптиков, в Омске после 16 сентября ожидается серьёзное понижение среднесуточной температуры воздуха. Похолодание будет сопровождаться обильными осадками.

Процесс подключения домов и зданий к теплу займёт около двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, тепло в жилые дома и учреждения Красноярска начнут подавать с 18 сентября.

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