В мэрии Омска объяснили ранний запуск отопления в городе
Омск, 14 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Мэр Омска Оксана Фадина подписала постановление о старте отопительного сезона, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в городской администрации.
Согласно постановлению, отопительный сезон в Омске начнётся с 16 сентября. Первыми к теплу будут подключены объекты социальной сферы, затем начнётся подключение жилого фонда, офисных зданий, торговых центров и прочих потребителей.
По данным мэрии, на сегодняшний день в Омске централизованное теплоснабжение готовы получить 5754 многоквартирных дома и 727 объектов социальной сферы.
«Столь ранний запуск отопления связан с грядущим похолоданием», — объяснили городские власти.
По информации синоптиков, в Омске после 16 сентября ожидается серьёзное понижение среднесуточной температуры воздуха. Похолодание будет сопровождаться обильными осадками.
Процесс подключения домов и зданий к теплу займёт около двух недель.
Как сообщало ИА REGNUM, тепло в жилые дома и учреждения Красноярска начнут подавать с 18 сентября.
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