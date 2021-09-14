Киев, , 14:34 — REGNUM Предварительный проект госбюджета Украины на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% ВВП, заявил на пресс-конференции 14 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Долги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Шмыгаль считает это прогрессом, поскольку в госбюджет-2021 заложен дефицит в 5,5% ВВП. В абсолютных цифрах дефицит госбюджета в следующем году составит 188 млрд гривен.

«Около 70% дефицита госбюджета в 2022 году планируют финансировать за счет облигаций внутреннего государственного займа. Также планируются средства от сотрудничества с международными организациями и выпуск облигаций внешнего государственного займа», — отметил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что на этой же пресс-конференции Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия МВФ для получения очередного кредитного транша от фонда и ожидает выплат в ноябре-декабре. Для Украины это будет первый транш МВФ с июня 2020 года, власти страны ожидают, что возобновление работы с фондом откроет дорогу к переговорам с другими кредиторами.