Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Петербурге началось строительство нового перегрузочного комплекса хранения и перевалки нефтепродуктов на территории Петербургского нефтяного терминала в Большом порту Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Петербургский нефтяной терминал во время шторма 14 сентября 2021 г

Соглашение о модернизации объекта было заключено в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме между Смольным и компанией «Петербургский нефтяной терминал». В феврале 2021 года проекту был присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, а компании — статус стратегического инвестора Петербурга.

«На первом этапе в строительство будет вложено 5 миллиардов рублей, затем еще около 10 миллиардов. К 2025 году Петербургский нефтяной терминал станет не только одним из самых мощных предприятий на Балтике, но и более экологичным и безопасным», — сказал на церемонии закладки нового комплекса губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как сообщала ранее Главгосэкспертиза России, проектом предусмотрено строительство объектов для обслуживания наливных грузов, а также создание дополнительной железнодорожной инфраструктуры и инженерных коммуникаций. В Угольной гавани Большого порта Санкт-Петербурга появятся 10 вертикальных стальных резервуаров объемом от 3000 до 10 000 кубометров, двухсторонняя сливная железнодорожная эстакада, железнодорожные пути и сооружения для приема составов, три технологические насосные станции, две установки рекуперации паров нефтепродуктов и коммуникации. Ко всем объектам нефтяного терминала проложат автомобильные дороги. Реконструкция позволит расширить линейку отгружаемых нефтепродуктов и увеличить общий объем перевалки.

Как отметил Александр Беглов, в результате модернизации порт Петербургского нефтяного терминала также может стать основным для обработки нефтепродуктов, которые Белоруссия экспортирует через российские морские порты.

Реконструкция Петербургского нефтяного терминала позволит создать порядка 100 высокотехнологичных рабочих мест, повысит налоговые поступления в бюджет города. В настоящий момент пропускная способность терминала — 10 млн тонн в год. В 2020 году было отгружено 9,2 млн тонн нефтепродуктов.