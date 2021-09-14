Кишинёв, , 14:27 — REGNUM Руководство Молдавии обязано искать любые возможности для того, чтобы жители страны приобретали товары и услуги по приемлемым ценам. Об этом заявил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 14 декабря в своём телеграм-канале.

Додон Dodon.md

Он прокомментировал заявление действующего президента республики Майи Санду. Она сказала, что вести переговоры по поставкам газа из России в Молдавию не входит в обязанности главы страны или правительства.

«Попытки перекладывать ответственность на других это признак слабости, непрофессионализма и издевательского отношения к нашим гражданам, тем более при полной власти и контроле над всеми государственными структурами от президентуры, парламента и до правительства», — написал Додон.

Он также напомни, что в 2019 году летал в Москву, где договорился о том, что в 2020 году цены на газ не вырастут.

Стоит отметить, ранее Санду заявила, что переговорами по поставкам газа должно заниматься руководство компании «Молдовагаз». Она отметила, что не сможет повлиять на цену, которую назначат в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Санду отказалась участвовать в переговорах по закупке Молдавией газа в РФ