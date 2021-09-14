Лондон, 14 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. За следующие пять лет Британия намеревается отнять у Нью-Йорка титул финансовой столицы мира. После Брексита Лондон работает над оздоровлением экономического климата страны, а глобальная цель — вернуть себе мировое лидерство, отняв его у слабеющих США. Об этом пишут эксперты Института РУССТРАТ.

(сс) Цуканов М.В Флаги КНР и Британии

В опубликованном мощной лоббистской британской группировкой TheCityUK «плане на пятилетку» констатируется утрата Соединённым Королевством выхода на европейский рынок финансовых услуг. Основные биржи покинули Туманный Альбион и обосновались в Амстердаме, а новые правила для английских работодателей усложняют им приём на работу жителей Евросоюза, что привело к общей нехватке финансистов в Британии, напомнили в Институте РУССТРАТ. Три года назад Лондон впервые отдал финансовое лидерству Нью-Йорку и всё больше превращается в периферию.

Как показали недавние события, остров с усердием взялся за возвращение пальмы первенства. Британию с визитом посетил лидер Китая Си Цзиньпин, названный гостем британской королевы. Председателя компартии КНР встречал парад, по городу он разъезжал в королевской карете, а Елизавета Вторая сама выбирала блюда для ужина. Такого вопиющего предательства от партнёра в США явно не ожидали. Пока Вашингтон пытается как-то снизить миллионные долги, Лондон «седлает Красного дракона», заявляя о «золотом веке между странами и глобальным партнерстве на XXI век».

Также Британия вновь вернулась к планам переформатировать «глобальный Запад», чтобы его возглавить, отметили в РУССТРАТ. В 2008 году Госдеп США предложил заменить «Большую семёрку» на «пул десяти ведущих демократий мира» (D-10 group), но тогда идея не пользовалась популярностью.

Сейчас Лондон к планам вернулся, но, вместо включения в список Южной Кореи и ЕС, англичане планируют добавить, помимо Британии и Канады, еще и Австралию с Индией. Если удастся присоединить туда и ЮАР, половина объединения будет состоять из британского Содружества наций, то есть находиться под властью королевы Елизаветы II, резюмировали в Институте РУССТРАТ.