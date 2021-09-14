Сеул, 14 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Автопроизводитель Kia Motors с 2028 года займется разработкой машин с водородными двигателями, которые поступят в вооруженные силы Южной Кореи. Об этом сообщает издание «Военное дело» со ссылкой на гендиректора южнокорейской компании Сон Хо.

(сс) DomAlberts KIA

Ожидается, что позже водородные технологии будут перенесены на весь модельный ряд военной техники страны: начиная с командирских машин и заканчивая тяжелыми грузовиками и бронированными автомобилями с вооружением.

По словам представителя Kia, водородные двигатели лучше подходят для применения в военных целях, чем электромоторы, поскольку дозаправка машин водородом занимает меньше времени, чем зарядка электричеством. При этом сам «движок» будет более эффективным и экологичным.

Ранее компания Kia представила в РФ рестайлинговую версию модели Cerato. Новинка оснащена развлекательным комплексом с восьмидюймовым дисплеем, Bluetooth и поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Читайте также: Новый кроссовер Kia Niro EV лишится фирменной решетки радиатора