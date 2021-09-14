Киев, 14 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Украине нужно уметь превращаться в гибкое военное государство «по типу Израиля», заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью дляThe Independent.

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Фрагменты материала сегодня, 14 сентября, цитируют центральные украинские СМИ.

По его словам, Украина по результатам последних внешнеполитических событий пришла к пониманию, что может полагаться только на себя, и в краткосрочной и среднесрочной перспективе должна перестроиться «под Израиль».

«Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ — вот что нам нужно, чтобы выжить», — отметил Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что в этом же интервью Кулеба заявил, что власти Украины больше не верят обещаниям стран Запада и объяснил, почему так получилось.