Таллин, 14 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Пыхьяская окружная прокуратура Эстонии направила в суд материалы уголовного дела, в котором 55-летнего мужчину обвиняют в организации взрыва на автобусной остановке в Таллине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Взрывчатка

Против мужчины также выдвинуты обвинения в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, огнестрельным оружием и боеприпасами, а также в покушении на убийство.

Согласно данным, собранным в ходе расследования, мужчина изготовил у себя дома взрывное устройство, которое 14 марта нынешнего года принес на автобусную остановку «Вана-Пяэскюла» на окраине в Таллине, где и произвел взрыв. В это время внутри павильона автобусной остановки находились две женщины, отделавшиеся легкими травмами, так как взрывчатое вещество не взорвалось полностью.

15 марта сотрудники Полиции безопасности задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска по его месту жительства у мужчины изъяли незаконное огнестрельное оружие, запрещенное для использования в гражданских целях, а также большое количество боеприпасов.

Подозреваемый также показал следователям место, где, по его словам, он выбросил тротил, оставшийся от изготовления взрывного устройства. По ходатайству прокуратуры мужчина был взят под стражу, где и сих пор находится, дожидаясь суда.