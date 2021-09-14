Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Самолёт рейса U7−917 Екатеринбург — Ростов-на-Дону вернулся в аэропорт «Кольцово» из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Аэропорт «Кольцово»

Воздушное судно вернулось на аэродром вылета 14 сентября в 15:31 (местное время) «по причине технической неисправности — отказа левого двигателя», сообщили в надзорном ведомстве.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолёт не получил повреждений. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге экстренно сел самолёт Москва — Новосибирск.

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