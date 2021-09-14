Москва, 14 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Москве мировой суд наложил на Twitter штраф в сумме 5 млн рублей, сообщает 14 сентября ТАСС.

Spencer E Holtaway Twitter

Причина решения — отказ удалять запрещённый в России контент (ст. 13.41 КоАП РФ). Общая сумма штрафов, наложенных на соцсеть, превысила 45 млн рублей.

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Также мировой суд оштрафовал Facebook на 21 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, если «Яндекс» не встретит сопротивление со стороны заведомо более слабых игроков, то другие просто потеряют стимул вести бизнес в интернете, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.