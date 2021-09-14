Самара, 14 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. 471 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 96 642 случая заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 3550 пациентов с COVID-19, в том числе за сутки констатировали смерть 21 такого пациента.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 81 193 человека, в том числе за минувшие сутки победили вирус 95 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области прививку от COVID-19 получили свыше 1 млн 80 тысяч человек.